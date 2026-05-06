Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 'Sanat İyileştirir' başlıklı resim ve el sanatları sergisi açıldı.

Açılışa Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir, Eskişehir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nihat Bahar ve Hastane Sağlık Hizmetleri Müdürü Zeynep Akgözlü katıldı. Hastane ana binada bulunan Sanat Galerisi'nde 5 Mayıs'ta açılan ve geliri ESOGÜ Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi servisinde tedavi gören çocukların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere harcanacak olan sergi üç gün sürecek.