Eskişehir'de millî ve manevî değerlerin genç nesillere aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde 'Camide Şenlik Var' temalı etkinlik düzenlendi.

İnönü ilçesinde, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ev sahipliğinde ve gönüllülük esasına dayalı olarak İsmetpaşa Mahalle Camii'nde yapıldı.

Program kapsamında öğrenciler, çeşitli çocuk oyunları ve ödüllü yarışmalarla keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte dereceye giren öğrencilere, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı tarafından temin edilen ödüller takdim edildi. Program sonunda ise belediye tarafından hazırlanan ikramlar katılımcılara sunuldu.

Neşe dolu bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, cami ortamında sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkânı bulurken, düzenlenen yarışmalar sayesinde millî ve manevî değerlere yönelik farkındalıklarını da artırdı.