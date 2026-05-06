Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde biçerdöverlerin hasat mevsimi öncesi tamir ve bakımları yapılmaya başlandı.

Sandıklı ilçesinde, hububat hasat dönemi yaklaşırken biçerdöverler sanayi sitesinde bakımdan geçirilerek hasada hazır hale getiriliyor. Yaklaşık bir ay önce ilçede ki yeni sanayi sitesinde servislerde bakıma alınan biçerdöverlerin motor, tabla ve diğer mekanik aksamlarının bakımı ve tamiri yapılırken hazırlıkların mayıs ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. Mayıs ayı sonu haziran ayı başlarında bakımları tamamlanan biçerdöverler Ege ovasında ki olgunlaşan hububatların haşatını yapmak üzere tarlalara inmek için yola çıkacak.