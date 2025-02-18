Erzincan’da düzenlenen "Bir Eve Dönüş Hikayesi" konferansında, Arkeolog ve Girişimci Gizem Demirbüken, ata tohumlarıyla organik tarım yapma sürecini ve başarı hikayesini katılımcılarla paylaştı.

Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özenel ve akademik personel katıldı.

Arkeolog ve Girişimci Demirbüken, devletten aldığı destek ile kendi köyünde kurduğu fırında ata tohumu karakılçık buğdayından ekmek üretmeye başladığını anlattı. Girişimini bir "eve dönüş" hikayesi olarak tanımlayan Gizem Demirbüken, hayalinin ata tohumundan yaptığı ekmekleri yurt dışına satmak olduğunu ifade etti. Arkeoloji eğitiminin ona kazandırdığı bakış açısıyla Anadolu topraklarının tarihi ve doğal zenginliklerini daha yakından fark ettiğini dile getiren Demirbüken, bu zenginliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için organik tarımın önemine vurgu yaptı.

Program sonunda Gizem Demirbüken, katılımcılardan gelen soruları cevapladı.