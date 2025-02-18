Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği kapsamında yazılı sınavı başarıyla geçen adaylar için sözlü sınav düzenledi.

Kongre ve Kültür Merkezi Senato Salonu’nda gerçekleştirilen sözlü sınavda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci ve Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Genel Sekreter Yardımcıları Metin Uğurtürk, Sedat Özgül, Personel Daire Başkanı Erhan Ungan, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Murat Gülcü, Yapı İşleri Daire Başkanı Öğr. Gör. Fatih Yıldızbilir, Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü Neşe Taşkolu ve diğer komisyon üyeleri adayların performansını değerlendirdi.

Sınav sonucuna göre yüksek puan alan adaylar, şube müdürü, şef, tekniker ve memur unvanlarının sahibi olacak.