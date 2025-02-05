Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aranan 8 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Öte yandan ekipler tarafından yapılan çalışmada ise bir şahsın iş yerinin eklentilerinde yapılan aramada, muhtelif miktarda esrar maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirildiği öğrenildi.