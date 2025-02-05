Nilüfer Belediyesi, bu yıl Uluslararası Spor Şenlikleri’nin 23’üncüsü yapmak için hazırlıklara başladı. Bir ay sürecek olan şenliklerde, 24 branşta binlerce öğrenci spor coşkusunu yaşayacak.

Nilüfer Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, bu yıl da binlerce öğrenciyi sporla buluşturacak. Nilüfer İlçe Kaymakamlığı himayesinde; Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor Kulübü ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğinde bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nin hazırlık sürecinin ilk toplantısı, görevli eğitmenlerin katılımıyla yapıldı.

Nilüfer Nikahevi’nde düzenlenen toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Abdurrahman Dağlar, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altınok, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Tertip Kurulunda görevli 11 okul müdürü ile Branş Koordinatör ve Branş Yürütme Kurulu Üyesi 51 öğretmen katıldı.

Açılış töreni 16 Nisan’da

Toplantının açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir organizasyonu 23’üncü kez düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. 16 Nisan’da açılış töreni ile başlayacak Nilüfer 23. Uluslararası Spor Şenlikleri’nin, önceki yıllarda olduğu gibi iki büyük bayramımız olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kapsayacağını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Şenliklerimizde Tertip Kurulu’nda görevli 11 okul müdürümüz ile branş koordinatörü ve branş yürütme kurulu üyesi 51 beden eğitimi öğretmenimiz, belediye çalışanlarımızla birlikte görev alacak. Artistik cimnastikten atletizme, basketboldan satranca kadar 24 farklı branşta çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturacağız" şeklinde konuştu.

Spor şenliklerine bu yıl büyük katılım beklediklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Geçen yıl 178 okuldan 20 bine yakın katılım oldu. Bu yıl bu rakamın daha da artacağına inanıyorum. Şenliklerimizi güzel kılan, Nilüfer Belediyesi’nin hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki kardeş kentlerinden öğrencilerin de katılıyor olması. Sporun yol açtığı dayanışma ve birlikte başarma ruhu böylece daha da güçleniyor" dedi.

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nin bugünlere gelmesinin gurur verici olduğunu belirten Bursa Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Abdurrahman Dağlar da organizasyonun bu yıl da çok başarılı geçeceğine inandığını söyledi. Konuşmaların ardından katılımcılar, branşlardaki teknik detayları görüştü.