Bilecik’te aralarında çıkan tartışmada kocasını bıçakla ağır yaralayan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Bilecik merkez Kayı Boyu Mahallesi Çınar 1 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik yaşayan Reşit A. ile eşi Hülya A. arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda kadın, eline aldığı bıçağı eşinin boyun kısmına sapladı. Bağrışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ağır yaralanan Reşit A., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Reşit A. ameliyata alınırken, Hülya A. da gözaltına alındı. Hülya A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyeye sevki sırasında basın mensuplarının görüntü almalarının engellenmesi dikkat çekti. Şüpheli Hülya A., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.