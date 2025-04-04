Çorum’un Alaca ilçesinde bağlı Büyük Keşlik Köyü’nde düzenlenen etkinlikle, yüzlerce çam fidanı toprakla buluştu.

Çorum’un Alaca ilçesi Büyük Keşlik köyü muhtarlığı ile Büyük Keşlik Köyü Halk Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen köylüler, çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Köy halkının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, köy mezarlığı çevresi başta olmak üzere köy çevresinde belirlenen noktalarda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Büyük Keşlik köyü muhtarı Erdoğan Kılıç ve Büyük Keşlik Köyü Halk Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Tercanlı, emeği geçen herkese teşekkür etti.