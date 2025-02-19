Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Kozpınar köyünde kaybolan 49 yaşındaki Fatma Çay isimli vatandaş için ekipler arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde köyde akli dengesinin yerinde olmayan Fatma Çay isimli kadının ailesi tarafından kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar yapıldı. Ardından bölgeye giden jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri geniş kapsamlı arama çalışması başlattılar. Kaybolan Fatma Çay’ın henüz bulunamadığı ve ekiplerin bölgede arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği öğrenildi.