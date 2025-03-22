Bilecik’te oynan bir amatör futbol müsabakası sonrası alınan 3-0’lık ’hükmen’ karar altında atılan bir imzanın adı yazan kişinin atmadığını iddia eden ve bunu teyit eden Kürespor Başkanı durumdan şikayetçi oldu.

Olay, 15 Şubat günü Gölpazarı İlçe Stadı’nda oynanan Gölpazarı Belediyespor- Kürespor müsabakası sonrasında meydana geldi. Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu temsilcisi Gölpazarı Belediyespor ligin 9. haftasında kendi evinde ligin güçlü takımlarından Kürespor ile karşı karşıya geldi. Maçı deplasman takımı Kürespor 4-2 kazanırken, 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu maçta Küresporlu İshak Arslan’ın kırmızı kart cezalısı olmasına rağmen Gölpazarı Belediyespor maçında sahada bulunurken, bu duruma ev sahibi takım itiraz etti. Gölpazarı Belediyespor maçtan 4 gün sonra 19 Şubat günü itiraz dekontu dilekçesini Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna (ASKF) verdi. İtirazda cezalı oyuncunun maçın 65’inci dakikasında oyuna girdiğini ve ilgili talimat gereği hükmen 3-0 maçın Gölpazarı Belediyespor leyine sonuçlanması, bir an önce karar verilmesini istemişlerdi.

İmzayı başkası atmış iddiası

Bu olaylar sonrası İl Tertip Komitesi Başkanlığı apart topar bir karar alarak, Gölpazarı Belediyespor hükmen maçı 3-0 galibiyetine oy birliği ile karar verdi. Bu karar kulüplere tebliği edilirken, dilekçe altında bulunan 5 imzadan biri olan Bilecik Gençlerbirliği Spor Kulübü Kulüp Temsilcisi Alper Yörümez’in yerine kulüp başkanının imza attığı iddia edildi. Bu durum sonrası Kürespor Başkanı Abdullah Malca, Söğüt İlçe Jandarma Karakolu’na giderek ’Sahte imza’, ’Sahte evrak düzenleme’ ve ’Sahte imzaya müsaade edildiğinden’ şikayetçi oldu.

"30 gün geçmesine rağmen ne yazılı ne de sözlü bilgilendirme yapılmamıştır"

Kürespor Başkanı Abdullah Malca yaptığı açıklamada, "Bugün Bilecik 1. Amatör Küme Tertip Komitesi tarafından tarafımıza tebliğ edilen 3-0 hükmen yenik sayılma cezasına istinaden tarafımıza savunma yapma ve cevap hakkı doğmuştur. 19 Şubat 2025 tarihinde yapılan itiraz başvurusu hakkında tarafımıza 30 gün geçmesine rağmen ne yazılı ne de sözlü bilgilendirme yapılmamıştır. 21 Mart 2025 tarihinde toplanan Bilecik 1. Amatör Küle Tertip Komitesi tarafından ligin bitimine 1 gün kala 3-0 hükmen mağlup sayıldığımız tebliğ edilmiştir.Bilecik 1. Amatör Küme Tertip Komitesi Bilecik ASKF binasında değil de göreve gün içinde atanan Bilecik İstasyon Sentetik Saha yayındaki spor kompleksinde görev yapan İsmail Özdil’in odasında toplanmıştır. Komite üyesi olan bir kulüp yöneticisinin şehir dışında olmasına rağmen isminin altında farklı bir şahıs tarafından imza atılmıştır. Bu husus tarafımızca tespit edilmiş olup savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

"ASKF başkanı Nusret Tosun’un eğer toplantıya katıldıysa bize tebliğ edilen karar evrakında ismi olduğu halde neden imza atmadığı da şaibe konusudur"

Kürespor Başkanı Abdullah Malca yaptığı açıklamanın devamında, "Karakol komutanı tarafından sözlü ifadesine başvurulan kulüp yöneticisi şehir dışında olduğunu belirtip imzanın başkası tarafından atıldığını ifadesinde beyan etmiştir. Ayrıca bu sahte imzaya göz yuman komite başkanı ve komite üyeleri hakkında evrakta sahtecilikten suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca komitede ismi geçen toplantıya katılıp katılmadığını bilmediğimiz ASKF başkanı Nusret Tosun’un eğer toplantıya katıldıysa bize tebliğ edilen karar evrakında ismi olduğu halde neden imza atmadığı da şaibe konusudur. Bu sahte ve eksik imzalı karar evrakı kulübümüzce yok hükmündedir. İlerleyen günlerde gerekli basın açıklaması yapılacak olup konuyla alakalı belgeler ve fotoğraflar kamuoyu ile sosyal medya hesaplarımızda ve yerel medya da paylaşılacaktır" dedi.

"Bilecik ASKF başkanı ve yönetimini ivedi bir şekilde istifaya davet ediyoruz"

Kürespor Başkanı Abdullah Malca son olarak, "Ayrıca sezon başından bu yana ASKF’nin almış olduğu ya da almadığı hatalı kararlar, usulsüzlükler, iş bilmezlikten elimizde delilli şekilde mevcut olup bu belgelerde siz değerli kamuoyun takdirine sunulacaktır. Bilecik Futbolunun daha iyi yerlere gelmesi adına Bilecik ASKF başkanı ve yönetimini ivedi bir şekilde istifaya davet ediyoruz" dedi.