Bilecikli judocu Sümeyye Deniz, Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Balkan Judo Birliği’nin 2025 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Balkan Judo Şampiyonası, 13-14 Eylül tarihlerinde Kosova’nın Peje kentinde yapılacak. Şampiyonada, Bilecik’in başarılı sporcularından Sümeyye Deniz, 57 kilogramda tatamiye çıkarak hem Bilecik’i hem de Türkiye’yi temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuza ve antrenörümüz Serkan Can’a başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA