Bilecik’in Bayırköy Beldesi’nde tahliye giderlerinde meydana gelen tıkanıklık, ekiplerinin çalışmalarıyla giderildi.

Bilecik’in Bayırköy Beldesi’nde tren yolu altındaki yağmur suyu tahliye giderlerinde zamanla meydana gelen tıkanıklık, Bayırköy Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla giderildi. Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimizle sahadayız. Tren yolu altında bulunan yağmur suyu tahliye hatlarında oluşan tıkanıklıkları gidererek bölgeyi temizledik. Amacımız, yağışlı havalarda su birikintilerinin önüne geçmek ve altyapıyı daha sağlıklı hale getirmek" dedi.