Bilecik'te Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı vatandaşların 2025 yılına huzur ve güven içinde girebilmesi için geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yeni yıl güvenlik tedbirleri başarıyla uygulandı.

İlçede merkezi ve köylerdeki umumi işyerlerinde sabaha kadar süren denetimlerde özellikle yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu bölgelerde, trafik akışını düzenlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için titizlikle çalışıldı. Yeni yıl kutlamaları sırasında huzurun korunması ve olası aksaklıkların önlenmesi amacıyla yapılan denetimler, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler toplumun huzurunu ön planda tutarak 24 saat boyunca özveriyle görev yaptı.

Denetimlerde, alkol ve hız kontrollerine ağırlık verilerek olası trafik kazalarının önüne geçilmeye çalışıldı.

Yetkililer vatandaşların duyarlılığına teşekkür ederek bu tür çalışmaların ilçe genelinde huzur ve güvenin temini için düzenli olarak devam edeceğini belirtti.