Bilecik’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Bilecik-Bursa karayolunda sürücüler buzlanmadan dolayı zor anlar yaşadı.

Bilecik’te sabahın ilk ışıklarında kar yağışı etkili olurken, kent merkezinde belediyenin hummalı çalışmaları sonrası ana hatlarda herhangi bir sorun yaşanmadı. Bilecik’ten Bursa’ya gitmek için yola çıkan sürücüler Yenişehir ilçesine gelemeden yollardaki buzlanmalardan dolayı zor anlar yaşadılar. Özellikle kamyon sürücüleri bu tutmuş yolda ilerlemekte güçlük çekerken, sağlı sollu park yaparak ekiplerin buzlanma çalışması yapması bekledi. Birçok sürücü Okuluca Köyü mevkiine varmadan geri dönerken, karayolları ekipleri bu yolda çalışma yapmalarını istediler.