Bilecik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hazırlanan TR41 Bölge Planı Bilecik İl Tanıtım Toplantısına ev sahipliği yaptı.

BEBKA tarafından hazırlanan 2024-2028 TR41 Bölge Planı Bilecik İl Tanıtım Toplantısı, Bilecik Valisi aynı zamanda BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Şefik Aygöl’ün başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi.

Açılış konuşması yapan BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, "BEBKA olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırladığımız bu plan bölgesel gelişme ve ulusal stratejisi ile uyumlu bir şekilde tamamlanmıştır. Planın hazırlama sürecinde kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşların katkıları alınmış il ve ilçe düzeyinde istişare toplantıları paydaş anketleri ve çalıştay düzenlenerek geniş tabanlı bir katılım sağlanmıştır. Bu süreç bölgemizin güçlü yönlerini koruyarak kalkınma önceliklerini belirleme açısından son derece kıymetli olmuştur. Bildiğiniz üzere bölgesel gelişme ve ulusal stratejisi ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda, bölgelerimizin potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı, ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırmayı amaçlamaktadır" dedi.

"Tüm paydaşlarımızla bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, konuşmasının devamında, "2024-2028 TR41 Bölge Planı bu vizyon doğrultusunda hazırlanmış olup yeşil ve dijital dönüşümün öncelikli olmak üzere, çeşitli hedefler ve tedbirler içermektedir. Bugünde burada zaten Bilecik üzerindeki program ve projeleri de değinmiş olduk. Bu konuda somut göstergeler belirlemiş olduk. Özellikle planda üç temel, stratejik önceliğe odaklandık. Bu planın en önemli özelliklerinden biriside, stratejik önceliklerin, uygulanabilir somut projelerle desteklenmesi ve Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları ile ilişkilendiğimiz performans göstergeleri içermesi. Ayrıca planın etkinliğini ölçmek için; somut ve ölçülebilir performans göstergeleri ile planda belirlendi. Bu planın uygulamaya geçilmesi sürecinde kamu kurumlarımızın, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın işbirliği çok büyük önem taşıyor. BEBKA olarak bölgesel kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmek için tüm paydaşlarımızla bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"12. Kalkınma Planı, ülkemizin geleceğini şekillendiren temel bir yol haritasıdır"

Bilecik Valisi aynı zamanda BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Şefik Aygöl, bu toplantının, bölgenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmesi yolunda önemli bir adım olduğunu söyleyerek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, ulusal kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planı, ülkemizin geleceğini şekillendiren temel bir yol haritasıdır. Bu plan; istikrarlı büyüme, yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim, nitelikli insan gücü, afetlere dirençli yaşam alanları ve adalet odaklı yönetim eksenlerinde kapsamlı hedefler ortaya koymaktadır. Bölgesel kalkınma da bu büyük hedeflerin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Bölgesel kalkınma, sadece yerel potansiyellerin harekete geçirilmesi değil, aynı zamanda ulusal kalkınmaya doğrudan katkıda bulunmayı hedefleyen bir stratejidir. Bölge planlarımız, bu bakış açısının somut bir ifadesidir. Bugün tanıtımını yapacağımız 2024-2028 Bursa-Eskişehir-Bilecik bölge planı, tam da bu anlayışla, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) ve 12. Kalkınma Planı ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Bu plan, bölgemizin potansiyellerini en üst düzeye çıkarırken, ulusal hedeflerimize de katkıda bulunacaktır. İhracat performansı, sanayi ve tarımsal üretim altyapısı ve lojistik konumu ile Bilecik, bölge planının stratejik hedeflerine en çok katkı sağlayacak illerden biridir" dedi.

"2023 itibariyle ihracatımız 1,7 milyar dolara ulaşmış, bölgemizin sanayi üretimi içindeki payı artmıştır"

Vali Aygöl, konuşmasının devamında, "Son yıllarda Bilecik’in toplam ticaret hacminde belirgin bir artış görülmektedir. 2023 itibariyle ihracatımız 1,7 milyar dolara ulaşmış, bölgemizin sanayi üretimi içindeki payı artmıştır. Bu doğrultuda, plan dönemi boyunca tüm kurumlarımızla birlikte çalışarak bölgemizi çok daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. 12. Kalkınma Planı’nda vurgulanan sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcılık ilkeleri, bölge planımızın da temelini oluşturmaktadır. İklim değişikliği, dijital dönüşüm ve ekonomik belirsizlikler gibi küresel zorluklara karşı, yerel çözümleri harekete geçiren bu plan, aynı zamanda toplumsal refahın artırılmasını hedefleyen bir yol haritasıdır. bu bağlamda, yerel değerlerimizi korurken, global dönüşümleri yakalamak ve rekabetçiliğimizi artırmak temel önceliklerimizden biridir" dedi.

Konuşmaların ardından BEBKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Eliz Boz Ulutaş, ’2010-2024 Yılları Arasında BEBKA Destek Rakamları’, ’Bölge Plan Hazırlıkları Süreci’, ’Mevcut Duruma Analizleri’, ’Bölge Plan Vizyonu’, ’Bölge Plan Stratejik Öncelikleri ve Hedefleri’, ’Bölge Planı Programı ve Proje Önerini’ ile ’Mekansal Gelişme Tedbirleri’ başlıklı konular hakkında sunum yaptı.

Toplantı soru-cevap sonrası son buldu.

Toplantısına, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başta olmak üzere kaymakamlar, belediye başkanları, daire müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.