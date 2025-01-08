Beyoğlu’nun daha yaşanabilir, çevre dostu ve dirençli bir kent haline gelmesi için önemli bir adım atan Beyoğlu Belediyesi, Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’ni imzaladı.

Beyoğlu Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım attı. Beyoğlu’nun daha yaşanabilir, çevre dostu ve dirençli bir kent haline gelmesi hedefleri doğrultusunda, Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’ni (Covenant of Mayors) imzaladı. Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’nin (Global Covenant of Mayors - GCoM) Destek Masası, Beyoğlu Belediyesi’ne bu süreçte rehberlik ederek iklim ve enerji hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. İmzalanan bu sözleşme ayrıca diğer yerel yönetimlere de örnek olması açısından büyük bir önem taşıyor.

Hedef, iklim değişikliğinin muhtemel etkilerine karşı dirençli bir Beyoğlu

Beyoğlu Belediyesi söz konusu sözleşmeyi imzalayarak bir dizi taahhüdü üstlenmiş oldu. Yerine getirilmesi gereken taahhütlerin başında karbon emisyonlarının azaltılması geliyor. Bu kapsamda Beyoğlu’nda karbon emisyonlarını düşürmek ve çevreye zarar veren unsurları en aza indirmek amacıyla projeler geliştirilecek. Bir diğer önemli taahhüt ise sürdürülebilir enerji kullanımı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırılarak enerji verimliliği teşvik edilecek ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak çalışmalar yürütülecek. Son olarak da iklim değişikliğine uyum kapsamında, iklim değişikliğinin muhtemel etkilerine karşı dirençli bir kent yapısı oluşturmak için gerekli planlamalar yapılacak.

İklim ve enerji sözleşmesi nedir

2008 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan “Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi” Avrupa Birliği, aday ülkeler ve komşu ülkelerden belediye başkanlarını bir araya getiriyor. Amaç, yerel düzeyde karbon emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği ve iklim değişikliğine uyum gibi hedeflere ulaşarak çevresel sürdürülebilirliği sağlamak.