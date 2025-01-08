Şehzadeler Belediyesi’nin, ilçede yaşayan 12-36 ay arasındaki çocuklara yönelik sağlıklı beslenme ve gelişimlerini desteklemek amacıyla başlattığı "Süt Kardeşim" projesi için başvurular başladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ve hizmete sunacağı projelerle, ilçedeki vatandaşların yaşamını kolaylaştıran Şehzadeler Belediyesi, “Süt Kardeşim” projesi için başvuruları almaya başladı.

Ailelerin bütçesine katkı sağlamayı ve çocukların sağlıklı büyümesini hedefleyen “Süt Kardeşim” projesi kapsamında her ay ilçede yaşayan 12-36 ay arasındaki çocuklara 4 litre süt desteği sağlanacak. 8 Ocak Çarşamba Günü itibariyle alınmaya başlanan başvurular 24 Ocak tarihine kadar devam edecek. Projeden yararlanmak isteyen aileler, çocuk ve aile kimlik bilgileri ile birlikte ikametgah belgelerini hazırlayarak Şehzadeler Belediyesi’ne ait İyilik Bank birimine başvurması gerekiyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, projenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Kentimizde yaşayan yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla sosyal belediyecilik anlayışıyla projelerimizi bir bir hayata geçiriyor, toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi, geleceğimiz için en büyük yatırım. Şehzadeler Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor ve ailelerimize destek oluyoruz. Süt Kardeşim projesi ile minik yavrularımıza sağlıklı bir gelecek sunmayı amaçlıyoruz. Bu projeyle hem çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor hem de ailelerimize katkı sunuyoruz. Şehzadeler’in minik çocukları artık bizim süt kardeşimiz olacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine her ay sütleri ekiplerimiz tarafından götürülecek."

Başvuruda ilk gün yoğunluğu

Proje için başvuruların başlamasıyla birlikte vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi. İyilik Bank birimine gelen aileler, başvuru işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayarak projeden faydalanmak için kayıtlarını yaptırdı.