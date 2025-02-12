İstanbul genelinde 2 gündür yaşanan kar yağışı ardından birçok ilçede sis etkili oldu. Büyükçekmece ve Beylikdüzü’nde aniden bastıran sisin dron ile havadan nefes görüntüleri kaydedildi.

Kent genelinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı Büyükçekmece ve Beylikdüzü’nde öğlen saatlerine doğru yerini sise bıraktı. Trafikte zaman zaman görüş mesafesi de düşerken nefes kesen sis bulutları gökyüzünden dron ile havadan da görüntülendi. Binaların arasında kaybolan sis görüntüleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.