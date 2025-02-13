Aksaray’da etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürürken kent genelinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Aksaray’da kar yağışı dün gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı şehri kısa sürede beyaza bürürken Aksaraylılar beyaz bir güne uyandı. Kar yağışı nedeniyle araçlar yolda seyretmekte güçlük çekerken, yağışın halen devam etmesi üzerine Aksaray Ortaköy Yolu başta olmak üzere şehir genelinde bazı ilçe, belde ve köy yolları trafiğe kapatıldı. Şehirden köy yollarına girişlerde görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri hiçbir aracın geçişine izin vermezken, jandarma ekipleri de köyden şehre çıkan yolları kapatarak trafik akışına izin vermedi. Okullarında 1 gün süreyle tatil edildiği Aksaray’da kar yağışı halen devam ediyor.