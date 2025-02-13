Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Beydağı Mahallesi’nde yaşayan hamile bir kadın, Battalgazi Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Beydağı Mahallesi Arappınar mezrasında yoğun kış şartları nedeniyle yolu kapanan hamile kadının yardım çağrısına, mahalle sakinleri ve Muhtar Nuri Bulut’un bildirmesi üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla yanıt verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, karla kapanan yolu açarak kadının güvenli bir şekilde hastaneye ulaşmasını sağladı.

Hamile kadının eşi Mahmut Kaya, belediye ekiplerinin müdahalesinin hızlı ve etkili olduğunu belirterek, "Yollarımız kapalı olduğu için belediyemize ulaştık. Yaklaşık bir saat içinde ekipler buradaydı. Başkanımız ve tüm ekibine teşekkür ederiz. Yardımcı olmasalardı hastaneye ulaşamazdık" dedi.

Beydağı Mahallesi Muhtarı Nuri Bulut da belediye ekiplerinin zamanında müdahalesinin önemine dikkat çekerek, "Hamile bir vatandaşımızın hastaneye gitmesi gerekiyordu. Haber verir vermez ekipler hemen geldi ve yolu açtılar. Bayram Başkanımıza ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne mahallem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.