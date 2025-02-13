Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya’ya gelişinin 94. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 6 Şubat depremlerinde hasar alan Atatürk Evi’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenerek Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi olarak yeniden açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya’ya ilk kez gelişinin 94. Yılı kentte düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı. İlk program Kanalboyu’nda bulunan Atatürk Heykeli’ne çelenk sunumu ile gerçekleşti. Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, 2. Ordu Komutanlığı ile CHP, MHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından çelenk sunumlarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, anıt defterini imzaladı.

Buradaki programın ardından Atatürk’ün Malatya’ya geldiğinde kullandığı Atatürk Evi’nin açılışı gerçekleştirildi. 6 Şubat depremlerinde hasar alan ve sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeniden restore edilen ev, Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi olarak yeniden hizmete açıldı. Burada konuşan Vali Seddar Yavuz, bugünden itibaren Atatürk Evi’nin yeniden hizmete girdiğini belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş savaşındaki aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu coğrafya da hür ve bağımsız yaşamanın temel şartı olan birik ve beraberliğimizi koruyarak hep birlikte al bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkacağız" diye konuştu.

Tören daha sonra Battalgazi Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.