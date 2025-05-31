DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Beyğaç ilçesinde Belediye Başkanı Sezayi Pütün’ün göreve gelmesinin ardından düğün yapacak ailelerin yükünü azaltmak için kaldırılan oku dağıtma geleneğinin bazı aileler tarafından sürdürüldüğü belirlendi. Alınan karar uymayan düğüncülere seslenen Başkan Pütün, "Oku uygulamasını sürdüren vatandaşlarımızdan, dağıttıkları okuları toplamaları rica ediyoruz" dedi.

Göreve geldiği günden bugüne hayata geçirdiği sosyal projelerle takdir toplayan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, mevcut ekonomik şartlarda düğün yapacak ailelere destek olmak için önemli bir kararın alınmasına öncülük etmişti. Düğünlerde oku dağıtımının 2025 yılı başından itibaren kaldırıldığı ilçede, 1 yıl boyunca düğün davetiyeleri belediye tarafından ücretiz olarak bastırılacağı duyurulmuştu.

Beyağaç Belediyesi öncülüğünde alınan karara bazı aileler tarafından uyulmadı ve düğün cemiyetleri öncesinde oku dağıtımı yapıldığı tespit edildi. Zabıta ekiplerinin denetimleri sonucunda dağıtılan okuların toplanarak düğün yapacak ailelere teslim edildiği, karara uyulması için yerinde uyarıların yapıldığı bildirildi.

"Dağıtılan okular toplanıyor"

Düğün yapacak ailelere destek olmak amacıyla bir adım attıklarını hatırlatan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Değerli hemşehrilerimiz, Belediyemiz tarafından daha önce duyurulduğu üzere, düğünlerdeki oku dağıtımı uygulamasına son verilmiştir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına, Beyağaç Belediyesi olarak ücretsiz düğün davetiyesi desteği sunmaktayız. Ancak bazı düğünlerde halen oku dağıtımı yapılabildiğini görmekteyiz. Bu nedenle, bu uygulamayı sürdüren vatandaşlarımızdan, dağıttıkları okuları toplamaları rica ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz eşliğinde bu okular toplanmakta, gerekli bilgilendirmeler yerinde yapılmaktadır. Daha düzenli, sade ve israfı önleyen bir yaklaşım için gösterdiğiniz anlayış ve iş birliği için teşekkür ederiz" dedi.