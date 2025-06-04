Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, salı gecesi saat 2.17’de şehrimizde de hissedilen 5,7 şiddetindeki büyük depremin merkez üssü durumundaki Muğla başta olmak üzere civar illeri de etkilediğini belirterek son yer sarsıntılarının Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yer alan geniş bir coğrafyadaki halkı birinci derece deprem bölgesinde yaşadığımız gerçeğiyle yeniden yüz yüze getirdiğinin altını çizdi.

DTO Başkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023’te 11 ili birden kapsayan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği bir o kadar da insanın depremzede olarak çok zor durumda kaldığı asrın felaketi niteliğindeki büyük afetlerin bir benzerinin daha yaşanmaması için toplumun tüm kesimlerince tedbir alınması gerektiğini vurguladı; depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek "İvedilikle ve el birliği ile hareket etmeli; yapılarımızı ve kentlerimizi yenilemeliyiz. Bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, sivil inisiyatifin devreye girmesi ile yerel yönetim iradesinin ortaya konulması, yeterli olacaktır. İlgili sektörlerimizdeki üyelerimiz de bunu bir vatan görev olarak görmektedirler; bu tür çalışmalarda her türlü özveride bulunmak ve etkin rol almak üzere hazırdırlar" dedi.

Yazılı bir açıklamada bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’nin Türkiye’nin deprem riski yüksek bölgelerinden birinde yer aldığını belirterek, Ege Bölgesi’nde, Batı Anadolu fay sisteminin etkisi altında olan şehrin, aktif fay hatlarına yakınlığı nedeniyle depremselliği yüksek bir il olarak kabul edildiğini hatırlattı. Başkan Erdoğan, "Denizli’miz, aktif fay hatları ve tarihi deprem kayıtları nedeniyle, yüksek deprem riskine sahip bir yerdir. O nedenle hem bireylerin hem de yerel yönetimlerin depreme hazırlık, yapı güvenliği ve acil durum planlaması konularında proaktif olması önemlidir" uyarısında bulundu. Erdoğan ayrıca, geniş bir bölgede etkili olan son depremin, sarsıntıyı bizzat yaşayan herkese bunu bir kez daha anımsattığını da kaydetti. Erdoğan, "Depremin merkez üssü durumundaki Muğla başta olmak üzere civar illerinden Denizli, Aydın, Manisa, İzmir ve Antalya gibi Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yer alan geniş bir coğrafyayı etkileyen son yer sarsıntısıyla, birinci derece deprem bölgesinde yaşadığımız gerçeğiyle yeniden yüz yüze geldik. Denizli Ticaret Odası olarak asla görmezden gelinemez bu gerçeğimizi hem sektörel anlamda hem de toplumsal boyutta gündemde tutmak ve bununla ilgili tedbir alınmasına yönelik hazırlıkların ivedilikle yapılması kapsamındaki çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. İnsanımızın can ve mal güvenliği, bizim olmazsa olmazlarımızdan ve önceliklerimizdendir. Onun için bu kapsamda çok sayıda etkinlik yaptık, proje ürettik. Depreme dayanıksız eski ve yıllanmış yapılarımızın gerek kentsel dönüşüm anlamında gerekse uygun kredilerle vatandaşa imkan sunularak yenilenmesi, riskli yapıların da güçlendirilmesi elzemdir. Devletimiz, sektörlerimiz ile milletimiz el ele vererek tıpkı büyük afetlerde olduğu gibi bundan sonrası için de gereken ne varsa hep beraber yapacaktır. Bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, sivil inisiyatifin devreye girmesi ile yerel yönetim iradesinin ortaya konulması yeterli olacaktır. Bizler, sektördeki yasal işlemlerin hızlandırılması ve prosedürlerin en kısa zamanda aşılması için de bazı girişimlerde bulunduk, bulunuyoruz... Mimarlık, mühendislik, plan ve proje hazırlama faaliyetlerinde bulunan üyelerimizin yer aldığı 29’uncu Meslek Komitemiz tarafından oluşturulan Dijital Dönüşüm Komisyonumuz, Yapı Ruhsatlandırma Sürecinde Dijital Proje ve E-İmza Süreci Projemizi, ilgili sivil toplum kuruluları, kamu kurum ve kuruluşları ile il müdürlükleri ve belediyelerin ilgili birimleri ve yetkilileri ile de bir araya gelerek anlattı, tanıttı; en iyi ve en kapsamlı şekilde hazırlanması için istişare etti. Bizim bu öncü çabamız, irtibata geçtiğimiz tüm ilçe belediyelerimizin büyük ilgi duyduğu ve kendi bünyelerindeki hazırlıkların yapılması için harekete geçtiği bir sürece evrildi. Bizleri son derece mutlu eden bu gelişme, el birliğiyle yürütülecek çalışmalar doğrultusunda oluşturulacak iyi bir dijital alt yapının kurulmasıyla taçlandırılacaktır. Bu sayede, mimar ve mühendislerimiz, maliye açısından zorunlu hale getirilen e-imza araçları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir halde hem proje hem de ruhsatlarda yeni bir sistemsel düzenlemeye geçecektir; Denizli’miz de Türkiye’de öncü bir işe imza atarak bir kez daha farkını ortaya koyacaktır. Girişimciliğiyle her zaman örnek olan şehrimiz ve sektörlerimiz, bunu da başaracak bilgi, birikim ve güçtedir. Biz, buna gönülden inanıyoruz. Bu kapsamda çaba harcayan üyelerimiz ile eş güdümlü hareket eden herkese ve kurumlarımıza üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.