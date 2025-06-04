Merkezefendi Belediyesi tarafından 5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bizlerin en önemli görevi gelecek nesillere temiz bir çevre ve temiz bir su bırakmak" dedi.

Daha yaşanabilir, daha temiz ve daha yeşil bir ilçe için çalışan Merkezefendi Belediyesi, çevre bilinciyle faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da 5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası’na özel etkinlik gerçekleştirdi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’ndaki etkinlikte Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle yaptığı ürünlerin yer aldığı sergiyi inceledi, çevre bilinci konusunda öğrencilerle konuştu. Geri dönüşüm temalı sergi, Başkan Doğan’dan tam not aldı. Programın son kısmında ise Başkan Doğan, çevreye olan katkılarından dolayı okul yöneticilerine plaket takdim etti.

"Merkezefendi’de yaşayan her canlıya hizmet ediyoruz"

Doğanın kıymetini bildiklerini ve doğaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Biz Merkezefendi’de yaşayan her canlıya hizmet ediyoruz. Bunun içinde doğa var bitki örtüsü ve sokak hayvanları da var. Doğanın, temiz suyun ve temiz çevre, ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Biraz daha çevreye karşı farkındalığın ve bilincin bu tarihten sonra daha da arttığını düşünüyorum. Bizlerin en önemli görevi gelecek nesillere temiz bir çevre ve temiz bir su bırakmak olduğunu düşünüyorum. Denizlimiz ve Merkezefendimizde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi de su. Artık temiz suya ulaşmamız giderek zorlaşıyor. Suyu düzenli ve gerektiğinde kullanmamız çok önemli. Bizde bu anlamda Merkezefendi Belediyesi olarak önlemlerimizi alıyoruz. Merkezefendi Belediyemizin ‘Sıfır Atık’ belgesi var biz bu belgeyi alan ilk belediyelerden bir tanesiyiz. Çevre bilinciyle bizlerde belediye olarak ilçemizde Atık Toplama Kumbaraları, Atık Toplama Merkezi ve Geri Dönüşüm Parkı yaptık. Ayrıca Sokak Canlılarına Mama Üretiyoruz ve geri dönüşüm için Mavi ve Siyah Çöp Poşeti dağıtıyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak hem dönüşüme katkıda bulunuyoruz, hem de belediyemizin tasarruf etmesin için mücadele ediyoruz" dedi.