Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sağlık, mutluluk, huzur ve adalet getirmesini ifade eden Başkan Doğan "Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel duygularla yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurban Bayramı’nın sağlık, mutluluk, huzur ve adalet getirmesini ifade eden Başkan Doğan, "Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel duygularla yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Sevgiyi çoğaltan, gönülleri birleştiren, dargınlıkları unutturan bu özel günlerde, biz de hemşehrilerimizin huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmesi için tüm tedbirlerimizi aldık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Bu bayram yine büyüklerimizle, sevdiklerimizle, çocuklarımızla bir araya gelecek, bayramın tadını yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur getirmesini diliyorum. Hep birlikte nice bayramlara" dedi.