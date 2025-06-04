Denizli’nin Sarayköy İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinde düzenlenen etkinlikte, yerel ağızla okunan şiirler, dinleyicilerin büyük beğenisi topladı.

Sarayköy İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi koordinatörlüğünde düzenlenen "Yerel Ağızda Şiir Okuma" etkinliği, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesine ait yerel ağızlarla yazılmış ya da yerel ağızla seslendirilmiş 10 şiir, öğrenciler tarafından sahnede okundu. Öğrenciler, yöresel şiveleri ustalıkla kullanarak sadece şiir okumakla kalmadı, aynı zamanda kültürel çeşitliliği ve yerel dillerin zenginliğini de izleyicilere başarıyla yansıttı. Programda Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden seçilen temsili şiirler yer aldı. Şiirlerde yöresel söyleyişler, deyimler ve bölgelere has kelimeler sayesinde edebi şölen yaşandı.

Etkinlik, Sarayköy ilçe geneli tüm ortaokulların katkısıyla düzenlendi. Okullar, kendi bölgelerini temsilen şiirleri titizlikle hazırlayıp sahneye taşıdı. Katılımın oldukça yüksek olduğu programda öğretmenler, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler salondaki yerlerini alarak, şiir konserini ilgiyle takip etti. Program sonunda katılımcı öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.

Etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencileri kutlayan Sarayköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, "Öğrencilerimizin kendi kültürel köklerini tanımaları, yerel ağızlarımızı ve sözlü edebiyat mirasımızı tanıyarak sahiplenmeleri bizler için çok değerli. Bu tür programlar, yalnızca bir sahne etkinliği değil, aynı zamanda bir kimlik inşası sürecidir, dilimiz ve kültürümüz gelecek nesillere taşınmalı" dedi.