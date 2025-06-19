DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Beyğaç Belediyesi ve GEKA işbirliğinde, turizm sektörü çalışanlarına yönelik olarak "İletişim" eğitimi düzenlenecek.

Beyağaç Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın "Yerel Kalkınma Hamlesi" programı ‘Alternatif Turizm’ faaliyetleri kapsamında, ilçe genelindeki turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve çalışan paydaşlar için "İletişim Eğitimi" düzenliyor. Beyağaç Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşecek olan eğitimler, 23-24 Haziran 2025 tarihlerinde 09.30 ila 16.30 saatleri arasında devam edecek.

Beyağaç’ta alternatif turizm faaliyetlerini geliştirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Beyağaç ilçemizdeki alternatif turizm faaliyetlerimiz kapsamında, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve çalışanlara yönelik olarak ‘İletişim’ eğitimi gerçekleştirilecektir. Sınır sayıda kontenjanı olan bu eğitime, ilgili alanda çalışan paydaşlarımızı davet ediyoruz. Daha güçlü bir turizm için birlikte öğreniyoruz. Beyağaç’ta turizmle ilgilenen herkesi bu eğitimi bekliyoruz" dedi.