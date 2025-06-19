Eskişehirspor’un 60’ncı kuruluş yıl dönümüyle ilgili açıklama yapan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Şanlı tarihi, büyük taraftarı ve Anadolu futboluna kattığı değerle her zaman iftihar kaynağımız olan Eskişehirspor’a nice başarılarla dolu uzun yıllar diliyorum" dedi.

Bugün, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 6. Grup 2024-2025 şampiyonu Eskişehirspor’un 60’ncı kuruluş yıl dönümü. Siyah-kırmızılı ekibin kuruluş yıl dönümü kent genelinde kutlanırken, Milletvekili Nebi Hatipoğlu sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama paylaştı. Milletvekili Hatipoğlu’nun açıklamasında, "Kurulduğu günden bu yana yalnızca bir futbol kulübü değil, Eskişehir’in ruhu, ortak sevinci ve kırmızı-siyah sevdası olan Eskişehirspor’umuzun 60’ncı yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Şanlı tarihi, büyük taraftarı ve Anadolu futboluna kattığı değerle her zaman iftihar kaynağımız olan Eskişehirspor’a nice başarılarla dolu uzun yıllar diliyorum. Bu büyük camiayı var eden, yaşatan ve yaşatmaya devam eden tüm emektarları saygıyla selamlıyorum" ifadeleri yer aldı.