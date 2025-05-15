Beyağaç Belediyesi, Sazak Mahallesindeki tarım üreticilerinin tarlalarına rahat ve sorunsuz ulaşmaları amacıyla arazi yollarını düzenleme çalışması başlattı.

Beyağaç Belediyesi, çiftçilerin tarlalarına daha konforlu ve güvenli şekilde ulaşmaları amacıyla arazi yolları düzenleme çalışmalarına başladı. Sazak Mahallesinde yağan yağışlar ve bahar aylarında çıkan otlar nedeniyle bozulan yolların onarım çalışmaları yapılıyor. Beyağaç Belediyesine ait iş makinaları hem yolla düzeltip hem genişletme yapıyor. Engebeli arazi yollarını kullanan tarım üreticilerinin tarlarına ulaşımda römorklu ve yüklü araçlarıyla yaşanabilecek kazaların önlemesi amacıyla çalışmalar titizlikle gerçekleştiriliyor.