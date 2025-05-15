Dicle Elektrik, yatırımlarını ve enerji hizmetlerindeki gelişmeleri 2 bin 473 muhtar aracılığıyla hizmet bölgesindeki kırsal alanlarda ikamet eden vatandaşlara da anlatmayı hedefliyor. Şirket yöneticileri, altı ilde muhtarlarla bire bir görüşerek kayıt dışı tüketimle mücadele ve enerji borçlarının tahsili konusunda destek istiyor.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, hizmet verdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki altı ilde vatandaşla daha etkin iletişim kurmak amacıyla muhtar buluşmalarına hız verdi. İl ve ilçe merkezlerinde tamamlanan yatırımlar sonrası kayıp-kaçak oranını Türkiye ortalamasına yaklaştıran şirket, şimdi aynı başarıyı kırsalda da yakalamak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda, bölgedeki 2 bin 473 mahalle ve köy muhtarıyla bire bir görüşme hedefiyle yola çıkan Dicle Elektrik, vatandaşların enerjiyle ilgili gelişmeleri doğrudan muhtarlar aracılığıyla öğrenmesini sağlamayı amaçlıyor.

6 ildeki tüm yerleşim yerleri ziyaret ediliyor

Dicle Elektrik yöneticileri, haftalık olarak düzenlenen muhtar buluşmaları kapsamında altı ildeki tüm yerleşim yerlerindeki muhtarlarla bir araya geliyor. Bu görüşmelerde şirketin 2013 yılındaki özelleşme sürecinden bu yana yaptığı yatırımlar anlatılırken, gelecek döneme dair planlar da paylaşılıyor. Muhtarların talepleri ve önerileri sahada toplanarak çözüme kavuşturulmak üzere ilgili birimlere aktarılıyor.

Şanlıurfa’da her hafta muhtar buluşması yapılıyor

Son olarak Şanlıurfa’da muhtar buluşması gerçekleştiren Dicle Elektrik, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek önce onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Dağıtım bölgesinin en büyük kenti olmasının yanında en fazla enerji çekişinin gerçekleştiği Şanlıurfa’da her hafta düzenli muhtar buluşmaları gerçekleştiriliyor. Dicle Elektrik’in ilgili birim yöneticileri Salı günleri merkez veya kırsaldan davet edilen mahalle muhtarları ile bir araya geliyor.

Elektrik borcunun yüzde 60’ı Şanlıurfa’ya ait

Sene başından bu yana 300 muhtarla birebir olmak üzere toplam 400 muhtarla görüşen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, "Tarımsal sulamaya ait elektrik borcu bakımından Şanlıurfa maalesef ilk sırada yer alıyor. Tüm borcun yaklaşık yüzde 60’ı maalesef ilimizdeki abonelere ait. Söz konusu abonelerimize hasat bitiminde ödeme, gecikme bedeli almama, borç yapılandırma ve üç zamanlı tarife gibi avantajlar sağlamamıza rağmen maalesef borçlarını ödemiyorlar. Bu durum hizmetin sürdürülebilirliğini ne yazık ki olumsuz etkiliyor" dedi.

Toplantı esnasında bazı muhtarların, borcunu ödemeyen tüketiciler yüzünden sıkıntı yaşadıklarını söylemesi ise dikkat çekti.