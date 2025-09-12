İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde tek teker üstünde tehlikeli yolculuk yapan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan motosikletliye idari para cezası uygulandı.

Olay, 15 Mayıs’ta Beşiktaş Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet sürücüsü, trafikte tek tekerlek üzerinde tehlikeli şekilde ilerledi. Kazaya davetiye çıkaran sürücünün o anları bir diğer motosikletli arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen A.A. (23) isimli şahıs yakalandı.

Şahsa yönelik Karayolları Trafik Kanunun ’araçların kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak’, ’motosiklet ile akrobatik hareketler yapmak’ ve ’sürücünün, geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmesi’ maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücüye ’trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.