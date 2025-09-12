Kastamonu Üniversitesi Senatosu, yeni akademik yılda yapılacak çalışmaları görüştü. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, hem öğrencilerin akademik başarısını hem de öğretim elemanlarının bilimsel üretkenliğini destekleyecek yeni uygulamaların hayata geçirileceğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal başkanlığında bir araya gelen Kastamonu Üniversitesi Senatosu, 2025-2026 Akademik Yılı öncesinde yürütülen çalışmalar ve yapılacak hazırlıkları değerlendirdi. Toplantıda Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan, Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. İbrahim Demirbaş ile fakülte, yüksekokul ve enstitü temsilcilerinden oluşan senato üyeleri yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesinin son yıllarda elde ettiği başarıların yanı sıra tüm fakülte ve meslek yüksekokullarındaki doluluk oranlarına değindi. Özellikle yeni açılan programlara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Rektör Topal, bu ilginin Kastamonu Üniversitesi’nin tercih edilebilirliğini giderek artırdığını vurguladı. Yeni dönemde kalite odaklı çalışmalara devam edileceğini ifade eden Rektör Topal, bölümlerin niteliğini artırmaya yönelik adımların atıldığını ve hem öğrencilerin akademik başarısını hem de öğretim elemanlarının bilimsel üretkenliğini destekleyecek yeni uygulamaların hayata geçirileceğini söyledi. Rektör Topal, üniversitenin yalnızca derslerin işlendiği bir kurum olmadığını, öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyen bir yaşam alanı sunduğunu da aktardı.

Toplantının devamında, yeni akademik yıla ilişkin yürütülen hazırlıklar gündeme alındı. Fakülte ve yüksekokullardaki planlamalar, eğitim-öğretim süreçlerindeki güncellemeler ve öğrenci odaklı projeler senato üyeleriyle paylaşıldı. Senato toplantısında ayrıca, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Yılmaz, yeni öğrencilere yönelik düzenlenecek "Oryantasyon Programı" hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Doç. Dr. Yılmaz, staj imkanları, kariyer bülteni ve öğrencilere sağlanacak rehberlik hizmetleri konusunda yürütülecek çalışmaları senato üyelerine aktardı.

Eğitimde Mükemmeliyet Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Berat Ahi ise merkezin yürüttüğü kalite geliştirme çalışmaları, öğretim elemanlarına yönelik destek mekanizmaları ve öğrenci merkezli projeler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Ahi, öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarının Türkiye Yeterlilik Çerçevesi odaklı analizine de değinerek, elde edilen verilerin eğitim-öğretim kalitesinin güçlendirilmesi için yol gösterici olduğunu belirterek, Kastamonu Üniversitesinin eğitimde mükemmeliyet hedefleri doğrultusunda yeni akademik yılda hayata geçirilecek planlamalarını senato üyeleriyle paylaştı.

Toplantı, senato üyelerinin gündem maddelerini görüşmesiyle sona erdi.