Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın üreticilere sağladığı stant desteği, girişimci kadınların hayatını değiştirmeye devam ediyor.

Bu destekle kendi markasını kurma fırsatı yakalayan üreticilerden biri de Ebru Songül oldu. 3 yıl önce işinden ayrıldıktan sonra el emeğiyle boncuk çantalar yapmaya başlayan Songül, kısa sürede ürünlerini markalaştırarak ‘Pearlish’ adı altında satışa sundu. Büyükşehir Belediyesinin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde açtığı üretici kadın stantları sayesinde ürünlerini AVM’lerde ve çeşitli noktalarda sergileme fırsatı bulan Songül, hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de daha geniş kitlelere ulaşma imkanı elde ediyor.

Ebru Songül, "Her zaman el emeğiyle bir şeyler üretme isteğim vardı. Boncuk çanta yapmaya başladıktan sonra daha fazlasını yapabileceğimi gördüm ve markamı kurdum. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ürünlerim daha çok kişiye ulaşıyor. Sosyal medyada bu kadar geniş kitleye ulaşmam mümkün değildi" dedi.

Üretici kadınlarla tanışma ve dayanışma fırsatı bulduğunu da belirten Songül, "Stantlarda yer almak benim için çok değerli. Hem kazanç sağlıyorum hem de birçok kadınla fikir alışverişi yapıyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadınlara sunduğu stant imkanlarının, sadece ekonomik katkı değil, aynı zamanda kadın dayanışmasını da güçlendirdiği vurgulandı.