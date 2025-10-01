Mersin’in Mut ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Mut’a bağlı Köselerli Mahallesi’nde Kasım A.’ya ait bahçede çıktı. Alınan bilgiye göre, yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına birçok noktadan müdahale etti. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 1 dönümdeki meyve ağacı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.