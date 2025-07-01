DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Bu ifade özgürlüğü değil, kutsallarımıza alenen saldırıdır. Bu saygısızlığı lanetliyorum" dedi.

Başkan Faruk Özlü, Peygamberimize yönelik yayınlanan saygısız karikatüre sert tepki gösterdi. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bir karikatür dergisinin Peygamber Efendimizi tasvir yoluyla mizaha konu etmesi çok çirkindir, ahlaksızlıktır. Asla ve kat’a kabul edilemez. Bu ifade özgürlüğü değil, kutsallarımıza alenen saldırıdır. Bu saygısızlığı lanetliyorum."