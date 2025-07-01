Manisa’nın Kula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla geniş alana yayılan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın saat, 16.00 sıralarında Encekler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Kula Belediyesine ait iş makineleri ve su tankerleri sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesi sona ererken, çalışmalar karadan yoğun şekilde devam ediyor. Encekler Mahallesi’ne bağlı 30 haneli Çomaklı Mahallesi’nde vatandaşlar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Yangına, 20 arazöz, 3 helikopter, itfaiye ekipleri ile 7 dozer, 100 personel ve mahalle sakinleri müdahale ediyor.

Öte yandan Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Kula Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Uçak ve Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel de yangının başladığı andan itibaren olay yerinde gözlem çalışmalarını sürdürüyor.