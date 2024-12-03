Denizli Özel Egekent Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bilal Kılıçarslan, epidural ve transforminal enjeksiyon yöntemlerinin bel fıtığı tedavisinde geleneksel tedavilere yön veren yenilikler olduğunu belirtti.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bilal Kılıçarslan, bel fıtığı olan hastalar için ameliyat dışındaki tedavi seçenekleri arasında yer alan epidural ve transforaminal enjeksiyon uygulamalarını ele aldı. Op. Dr. Kılıçarslan, bu uygulamanın öncelikle ameliyata alternatif bir tedavi yöntemi olmadığını vurgulayarak; "Eğer bir hastanın MR’ında cerrahi gerektirecek bir fıtık görmüşsek veya muayenesinde buna yönelik şikayetler tespit etmiş isek, bu durumu ameliyat harici bir tedaviyle düzeltebileceğimize inanmıyoruz" dedi.

Hastanın şikayetleri uzun süreli değilse, kuvvet kaybına neden olmuyorsa veya dayanılmaz şiddette ağrısı yoksa bu hastalara skopi eşliğinde çeşitli girişimler uygulandığını belirten Op. Dr. Kılıçarslan, "Bu girişimlerden ilki MR’da problemin olduğu bölgeye özel enjektörle ilaç uygulamasıdır. Bazen de Radyofrekans ve Kriyoterapi gibi tedavi yöntemlerini de kullanabiliyoruz. Bazen yapılan girişim sonrasında hastanın şikayeti azalıyor fakat 15-20 gün içinde tekrarlıyorsa, Bu da ikinci basamak tedaviye geçmemiz gerektiğini işaret eder" diye konuştu.

Bu tedavi yönteminin hastalarına sık sık uygulandığını belirten Op. Dr. Kılıçarslan, yenilikçi yaklaşımların bel fıtığı tedavisinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.