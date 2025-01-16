Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ve KFC Gıda A.Ş. iş birliği ile yürütülen “Turşuluk Üçburun Biber Çeşitlerinin Geliştirilmesi” başlıklı “Üniversite-Sanayi İşbirliği Ar-Ge Projesi” çerçevesinde seleksiyon ıslahı yöntemi ile geliştirilen iki biber çeşidi tescillendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne “Bayraktar” ve “Brezza” adları ile sunulan iki biber çeşidi, Standart Tohumluk Kayıt Listesinde (Sebze Çeşitleri) yer aldı.

Proje Yürütücüsü EÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Duman, KFC Gıda A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, proje araştırmacıları; Prof. Dr. Eftal Düzyaman, Prof. Dr. M. Kadri Bozokalfa, Dr. Tansel Kaygısız, Ziraat Mühendisi Tuncay Afacan ve Fatih Mehmet Özgüven; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı makamında ziyaret ederek projenin detaylarını paylaştı.

Proje ekibini tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi olarak üniversite-sanayi iş birliği kapsamında örnek projelere imza atmaya devam ediyoruz. Tüm dünyada özellikle pandemi sonrasında tarımın önemi bir kez daha anlaşıldı. Ülkemizin sayılı Ziraat Fakültelerinden birisine sahip olan Üniversitemizde bu bilinçle tarım, gıda ve sağlık temalarını ortak paydada buluşturarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. KFC Gıda A.Ş. ile yürüttüğümüz ortak proje çerçevesinde ‘Bayraktar’ ve ‘Brezza’ adlarıyla iki biber çeşidi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından tescillendi ve ticari anlamda da ilgi gördü. Akademi ve sanayinin ortak çalışma alanına örnek teşkil eden ve ekonomik anlamda katma değer sağlayan projeyi gerçekleştiren Ziraat Fakültemiz hocalarını ve KFC Gıda A.Ş. araştırmacılarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Tam akredite sağlık temalı bir araştırma üniversitesi olarak, ülkemizin ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefleri doğrultusunda, yerli ve milli bir anlayışla; kaliteli, verimli, sürdürülebilir, kayıtlı ve tescilli üretime öncülük edeceğiz ” dedi.

“Salamura-turşu alanında ilk tescil alan çeşitler”

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. İbrahim Duman, “Proje çalışmaları Ziraat Fakültemizin Bahçe Bitkileri Bölümü uygulama ve araştırma alanları ile üçburun biberinin yoğun yetiştiriciliğinin yapıldığı Manisa-Muradiye-Pelitalan Köyü, Balıkesir Bigadiç ve Balıkesir İvrindi üretici alanlarında gerçekleştirildi. KFC Gıda A.Ş. finansmanında yürütülen proje çalışmaları ile tescil edilen çeşitler değerlendirilme şekilleri (salamura/turşu) esas alındığında ülkemizde ilk tescil alan çeşitler konumundadır. Tescil edilen iki çeşit de KFC Gıda A.Ş. tarafından sözleşmeli üretim yapılan bölgelerde verim ve kalite özellikleri bakımından üreticiler tarafından büyük ilgi görmüştür” dedi.

Tescil alan biber çeşitlerinin morfolojik ve görsel özelliklerini anlatan Prof. Dr. Duman, “Bayraktar ismini verdiğimiz çeşidimiz; 80-90 santimetre yüksekliğinde ve 60-70 santimetre genişliğinde bitki habitüsü oluşturmaktadır. Yaprakları dar-uzun, ucu sivri, koyu yeşil, çiçek taç yaprakları beyaz, kirli beyaz, çiçekleri yere bakar özelliktedir. Uç sürgünler çok kırılgandır, dolayısıyla hasatta dikkat ister. Meyveleri koyu yeşildir, bitki üzerinde genelde yukarı bakar konumdadır. Meyveler 2,0-2,5 santimetre çap ve 4-5 santimetre uzunlukta, acı, tam olgunlukta kırmızı renklidir. Ortalama verimi 4-5 ton/da şeklindedir.

Brezza çeşidimiz ise; 90-100 santimetre yüksekliğinde, 80-90 santimetre genişliğinde bitki habitüsü oluşturmaktadır. Yaprakları geniş-uzun, ucu sivri, koyu yeşil, çiçek taç yaprakları beyaz, kirli beyazdır. Çiçek ve meyveleri genelde yana ve yere bakar konumdadır. Meyveler 2,5-4,0 santimetre çap ve 7-8 santimetre uzunlukta, acı, tam olgunlukta kırmızı renklidir. Ortalama verim ise 7-8 ton/da şeklindedir” dedi.

“Yeni tescil çalışmaları devam edecek”

Tescil çalışmalarının gelecekte de devam edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Duman, “Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ile KFC Gıda A.Ş. iş birliği çerçevesinde 2018 yılında başlatılan ‘Üniversite Sanayi İşbirliği Ar-Ge Projesi’ kapsamında yürüyen proje çalışmaları devam ediyor. KFC Gıda A.Ş. Ar-ge bölümü teknik elemanlarının bitkisel özellik ve meyve özellik istekleri çerçevesinde yerli ve milli kaynaklar kullanılarak yeni çeşit adaylarının tescil başvurusunun yapılmasına devam edilecektir. Ayrıca yürütülen proje kapsamında F1 hibrit çeşit geliştirme çalışmaları da sürdürülmekte” diye konuştu.