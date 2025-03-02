Bayraklı Belediyesi, Borsa Futbol Sahası ve yanındaki Şenay Aybüke Yalçın Parkı’nı yenilemek ve daha da güzelleştirmek için çalışmalara başladı.

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçeye yeni bir spor tesisi daha kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Refik Şevket İnce Mahallesi’nde uzun zamandır kullanışsız olan Borsa Futbol Sahası ve yanındaki Şenay Aybüke Yalçın Parkı, çalışmalar kapsamında baştan sona değiştiriliyor. Yeni bir halı saha, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve park ile birlikte bölge, ilçenin yeni sosyal yaşam alanlarından biri haline gelecek. Başkan İrfan Önal, "Bayraklı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sosyal ve sportif aktivitelere erişimini artırarak ilçenin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışımlarımıza devam ediyoruz" dedi. Bayraklı Belediyesi, 24 mahallenin tamamında ilçeye yeni modern sosyal ve spor alanları kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Refik Şevket İnce Mahallesi’ndeki Borsa Futbol sahasının olduğu bölgede atıl halde bulunan alan İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle spor kompleksi ve sosyal yaşam alanına dönüştürülüyor. Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye, İzmir Büyükşehir Belediyesi de dolgu çalışmalarıyla destek veriyor. Çalışmalar tamamlandığında, bölge halkı halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası ve yürüyüş yolları gibi birçok imkana kavuşacak.

Şenay Aybüke Yalçın Parkı yenileniyor

Bayraklı Belediyesi, proje kapsamında sahanın yanında bulunan parkta da yenileme çalışmaları yapacak. Şenay Aybüke Yalçın Parkı’nın peyzaj düzenlemesi yenilenecek, mevcut yeşil alanları korunarak alana yeni bitki türleri ekilecek.

"Sağlıklı, güvenli, konforlu spor ve sosyal alanlar sunmak için çalışıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı Belediyesi olarak, ilçemizin her köşesine değer katacak projelerle vatandaşlarımıza daha sağlıklı, güvenli, konforlu spor ve sosyal alanlar sunmak için çalışıyoruz. Bu projelerle, sadece spor alanları inşa etmiyoruz aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini de yükseltmeyi hedefliyoruz. Gençlerimizin spor yaparak sağlıklı bir şekilde gelişimini desteklerken, ailelerimizin de keyifli vakit geçirebileceği modern alanlar oluşturuyoruz. Refik Şevket İnce Mahallemizdeki spor kompleksi ve Şenay Aybüke Yalçın Parkı’ndaki yenileme çalışmaları, bölge halkımızın sosyal yaşamına canlılık katacak. Büyükşehir Belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.