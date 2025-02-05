Bayraklı Belediyesi, vatandaşları psikolojik açıdan desteklemek amacıyla sunduğu ücretsiz danışmanlık hizmetine devam ediyor. Son 1 yılda 418 kişinin faydalandığı Aile Danışma ve Eğitim Merkezi’nde aile içi iletişimden ergen sorunlarına ve sınav kaygısına kadar birçok konuda uzman desteği sağlanıyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kadınlar, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza psikolojik danışmanlık hizmetimizle destek sağlıyoruz. Bayraklı’da kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi için sosyal çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aile Danışma ve Eğitim Merkezi, Bayraklı’da yaşayan aileler, kadınlar, çocuklar ve gençler için ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor. Kadına yönelik şiddet, aile içi iletişim sorunları, ebeveyn çocuk ilişkileri, evlilik sorunları, ergen sorunları, evlilik öncesi sorunlar, okul çağındaki çocuklarda ve gençlerde verimli ders çalışmama, sınav kaygısı gibi konularda vatandaşlara rehberlik eden merkez, bireylere ve gruplara yönelik bilinçlendirici ve önleyici eğitim çalışmaları da yürütüyor. Bayraklı Belediyesi, Org. Nafiz Gürman Kültür Merkezi’nde görevli Sosyolog ve Aile Danışmanı Sibel Özel tarafından gerçekleştirilen seanslar ücretsiz olarak veriliyor. Bu hizmetten 2024 yılında 418 kişi yararlandı. Aile danışma merkezine başvurmak isteyenler Bayraklı Belediyesi Nafiz Gürman Kültür Merkezi binasına giderek ya da 0232 477 20 00 telefon numarasından dahili 3087’yi tuşlayarak randevu alabiliyor.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sosyal belediyecilik anlayışıyla psikolojik destek hizmetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, onların yanında olmak ve sorunlarına çözüm üretmek için destek oluyoruz. Aile Danışma ve Eğitim Merkezimizle, özellikle kadınlar, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize destek sunuyoruz. Psikolojik danışmanlık hizmetimizle onların hayatlarına dokunarak daha sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarına katkı sağlıyoruz. Bayraklı’da kimsenin kendisini yalnız hissetmesini istemiyoruz ve bu kapsamda hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.