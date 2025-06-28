2025 yılı 1. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Toplantıda, ruh sağlığı alanındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.

Kurula katılan kurum temsilcileriyle yapılan ilk bölümde, bir önceki toplantıda sunulan bir vakaya yönelik gerçekleştirilen mesleki müdahaleler ve alınan kurul kararlarının sonuçları değerlendirildi. Bu değerlendirme ile daha önce alınan kararların etkinliği ve sahada oluşturduğu etki ele alındı.

Toplantının devamında, iki yeni vakanın psikososyal değerlendirme formu kurula sunuldu. Paydaş kurum temsilcileri, sunulan vakalar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Toplantının, ruh sağlığı hizmetlerinin daha etkin ve koordineli bir şekilde sunulması açısından önem taşıdığı belirtildi.