Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesinde düzenlenen Haziran ayı Diyabet Okulu eğitimleri tamamlandı. ’Diyabetle Sağlıklı Yaşam’ hedefiyle gerçekleştirilen programa katılan tüm hastalara, eğitim sonunda belgeleri takdim edildi.

Eğitimde, diyabetle alakalı genel bilgilendirmeler yapılarak, beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerine duruldu. Diyabetin etkilerinin, insülin uygulamalarının ve evde kan şekeri takibinin anlatıldığı eğitimde, katılımcılara belgeleri, hastane yöneticileri ve Diyabet Okulu eğitimcileri tarafından verildi.

Diyabet Okulu, diyabet hastalarının hastalık yönetimi, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri konularında bilinçlenmelerini sağlayarak, yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor.