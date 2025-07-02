Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, lise öğrencilerine yönelik gezi programı düzenledi. Öğrenciler, Erzurum’un tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Tarih ve kültür gezisi kapsamında bir araya gelen lise öğrencileri Erzurum Kalesi, Erzurum Evleri ve Çifte Minareli Medrese gibi şehrin önemli tarihi mekanlarını gezdi. Öğrenciler, Nene Hatun’un kabrinde dualar ederek, milli mücadele kahramanını andı.

Gezi programı kapsamında Erzurum İl Müftülüğünü ziyaret eden öğrencileri, Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan karşıladı. Erdoğan, öğrencilerle tek tek tanışarak bir süre sohbet etti, Erzurum ile alakalı bilgiler paylaştı.

Gençlik Koordinatörü Mehmet Güçlüer ve Manevi Danışman Adem Han da gezi programına katılarak, öğrencilere rehberlik etti. Gezi, öğrencilerin hem tarihi bilgilerini pekiştirmelerine, hem de kültürel bir deneyim yaşamalarına imkan sundu.