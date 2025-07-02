Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, 1993 yılında 33 vatandaşın şehit edildiği Başbağlar köyünü ziyaret etti.

Bir süre önce göreve başlayan Kaymakam Emirhan Arıkan, köy ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretini, 5 Temmuz 1993 tarihinde terör örgütü PKK tarafından 33 vatandaşın şehit edildiği Başbağlar köyüne gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında köy halkıyla sohbet eden Kaymakam Arıkan, ardından Başbağlar Jandarma Karakolu’nu ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi.

Kaymakam Arıkan, "Devlet olarak milletimizin acısını unutmadan, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.