Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya Yaylası'nda mart ayının ortasında etkili olan kar ve tipi, yayla evlerini adeta gizledi.

Kar kalınlığının iki metreyi aştığı yaylada, genellikle yaz aylarında kullanılan yayla evini görmek için Trabzon'dan gelen Bahri Saral, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Saral, anı cep telefonu kamerasıyla kaydederek, kar kalınlığının iki metreyi geçtiğini belirtti.

Yoğun kar ve tipinin devam ettiği yaylada, bölge halkı ve yayla ziyaretçileri dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.