Manisa'nın Gördes ilçesinde Ramazan Bayramı yaklaşırken asırlık bayram baklavası geleneği yeniden mutfaklara taşındı. Evlerde ve fırınlarda hazırlanan el açması baklavalar sipariş üzerine kilosu 500 TL'den satılırken, odun ateşinde pişirilen lezzet bayram sofralarının baş tacı olmaya hazırlanıyor.

Ramazan ayının son günlerine girilmesiyle birlikte Gördes'te bayram hazırlıkları hız kazandı. İlçede kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel bayram baklavası hazırlıkları, hem evlerde hem de fırınlarda hummalı bir şekilde sürüyor. Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmez ikramı olan baklava, bu yıl da sofraların baş tacı olmaya hazırlanıyor.

Gördes baklavasını diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise kullanılan malzemelerin doğallığı ve çeşitliliği. İlçede hazırlanan baklavalar genellikle cevizli, fıstıklı ve bademli olarak yapılıyor. İncecik açılan yufkaların arasına bol miktarda iç malzeme serpiştirilirken, yerel tereyağıyla hazırlanan baklavalar odun ateşinde ağır ağır pişirilerek kendine has lezzetine kavuşuyor.

Evde yapamayanlar için kilosu 500 TL

Sipariş usulü baklava hazırladıklarını belirten Hasan Hüseyin Demir, iyi bir Gördes baklavasının sırrının sabır olduğunu vurgulayarak, 'İncecik açılan yufkaların arasına bolca iç malzeme koyuyoruz. Yerel tereyağıyla hazırlanan baklavalar odun ateşinde ağır ağır pişiyor. Bayram sabahı dökülecek şerbetle son dokunuş yapılacak. Evinde hazırlamaya vakti ya da imkânı olmayanlar için kilosu 500 TL'den sipariş usulü baklava hazırlıyoruz' dedi.

Misafirperverliğin simgesi

Gördesli vatandaşlar ise baklavanın yalnızca bir tatlı olmadığını, aynı zamanda misafire verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Bayram boyunca kapıyı çalan her misafire baklava ikram etmenin, ilçede yıllardır süregelen 'hoş geldin' geleneğinin önemli bir parçası olarak yaşatıldığını anlatan vatandaşlar geleneklerini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.