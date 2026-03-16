Sakarya'da Ramazan ayına özel üretilen Halka pide, sahur sofralarını süslemeye devam ediyor. Fırınlarda günde ortalama 200-250 adet üretilen halka pide, normal Ramazan pidesinden farklı bir teknikle hazırlanıyor. Pide hamuruyla benzer içerikte olmasına rağmen daha yuvarlak bir formda hazırlanan ve daha az pişirilen bu özel lezzet, sahur vakitlerinde dilimlenerek tüketiliyor. Birçok vatandaş ise bu pideyi evlerinde kıyma veya ekşimik gibi malzemelerle doldurup yağda kızartarak sahur sofralarına farklı bir tat katıyor. Fiyatı ise 400 gramı 40 liradan satışa sunuluyor.

'Genellikle sahurda tüketiliyor'

Halka pidenin tarihi serüvenini ve vatandaşların ilgisini anlatan fırıncı Levent Gündüz, 'Sadece Ramazan ayına özel bir lezzet; kıymalı pideden sonra ikinci sırada geliyor. Halka pidenin normal pideden farkı sadece şekli. Pide hamuru ile neredeyse aynı hamurdan yapılıyor ancak biz bunu biraz daha yuvarlak şekilde hazırlıyoruz ve pide kadar fazla pişirmiyoruz. Genellikle sahurda tüketiliyor. Müşterilerimiz bunu dilimleyerek yiyebildiği gibi, içini açıp kıyma veya ekşimik doldurarak yağda kızartıp da tüketebiliyor. Bu, eskilerden gelen bir lezzet olduğu için nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor' dedi.

'Günde 250 adet üretiyoruz'

Sakarya dışından gelen vatandaşların ürünü gördüklerinde şaşırdıklarını belirten Gündüz, 'İnsanlar merak ediyor, görüyor ve araştırıyorlar. Komşusunda tadıp beğenenler oluyor. Sakaryalı olmayan vatandaşlar da bu farklı ürünü görünce şaşırıyor, merak edip alıp deniyorlar. Günde ortalama 200-250 civarında halka pide çıkartıyoruz. Fiyat olarak ise 400 gramını 40 liradan satışa sunuyoruz. Kıyaslamak gerekirse; normal 600 gramlık Ramazan pidemiz 60 lira. Sakarya halkının severek tükettiği bu geleneksel tadı yaşatmaya devam ediyoruz' diye konuştu.