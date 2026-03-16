Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 210 bin 38 oldu. Aynı dönemde il genelinde toplam 4 bin 283 taşıtın devri gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı 210 bin 38 aracın türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 116 bin 844 otomobil, 39 bin 302 motosiklet, 28 bin 749 kamyonet, 11 bin 158 traktör, 7 bin 31 kamyon, 4 bin 335 minibüs, bin 897 otobüs ve 722 özel amaçlı taşıt bulunduğu kaydedildi.

Şubat ayı içerisinde Zonguldak'ta devri yapılan (el değiştiren) 4 bin 283 taşıtın büyük bir bölümünü otomobiller oluşturdu. Devir işlemlerinin detayları; 3 bin 91 otomobil, 483 kamyonet, 447 motosiklet, 81 kamyon, 66 minibüs, 58 traktör, 47 otobüs ve 10 özel amaçlı taşıt şeklinde gerçekleşti.