Rektör Özölçer'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
İçeriği Görüntüle

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 210 bin 38 oldu. Aynı dönemde il genelinde toplam 4 bin 283 taşıtın devri gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı 210 bin 38 aracın türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 116 bin 844 otomobil, 39 bin 302 motosiklet, 28 bin 749 kamyonet, 11 bin 158 traktör, 7 bin 31 kamyon, 4 bin 335 minibüs, bin 897 otobüs ve 722 özel amaçlı taşıt bulunduğu kaydedildi.

Şubat ayı içerisinde Zonguldak'ta devri yapılan (el değiştiren) 4 bin 283 taşıtın büyük bir bölümünü otomobiller oluşturdu. Devir işlemlerinin detayları; 3 bin 91 otomobil, 483 kamyonet, 447 motosiklet, 81 kamyon, 66 minibüs, 58 traktör, 47 otobüs ve 10 özel amaçlı taşıt şeklinde gerçekleşti.

Kaynak: İHA