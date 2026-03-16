Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayın şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.D (28) ile B.K.(24) arasında hakaret iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K., yanında bulunan bıçakla Y.E.D.'yi sağ ve sol bacağından yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırdılar tedavi altına alınırken, B.K., Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.